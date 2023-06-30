Макрон покинул саммит ЕС из-за экстренного заседания во Франции

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Le Point: из-за экстренного заседания по беспорядкам во Франции Макрон покинул саммит ЕС
Французскому президенту Эммануэлю Макрону пришлось резко покинуть саммит Евросоюза из-за проведения экстренного заседания по вопросам беспорядков в стране. Об инциденте сообщила местная газета Le Point.
Известно, что Макрон прибуден в Париж из Брюсселя в 14 часов по московскому времени и возглавит заседание.
Причиной масштабных уличных беспорядков во Францией стало убийство 17-летнего водителя, который не стал выполнять требования, предписанные дорожным патрулём. В ЕС отметили, что Макрон крайне редко покидает саммиты до из официального окончания.
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Известно, что Макрон прибуден в Париж из Брюсселя в 14 часов по московскому времени и возглавит заседание.
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Андрей Гаврилов