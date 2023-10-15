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Франция предупредила Иран об опасности ситуации в Израиле

Макрон предостерёг Иран от перехода конфликта в Израиле на другие территории
15 октября 2023, 21:29
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Ибрахимом Раиси предостерёг его от распространения палестино-израильского конфликта на соседние государства. Об этом сообщает агентство France Press.
Он отметил, что конфликт в первую очередь может распространиться на Ливан, с которым Израиль уже ведёт бои.

Также Макрон призвал осуждать действия палестинских боевиков ХАМАС, которые можно трактовать как террористические. Эти группировки, по словам лидера Франции, необходимо уничтожать, чтобы избежать дальнейшей угрозы жизни мирных граждан.


Ранее французский МИД заявил, что не имеет доказательств того, что Иран принимал участие в атаках ХАМАС по территории Израиля.

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#франция
#иран
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#палестина
#конфликт
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В Палестине раскрыли, что позволит избежать дальнейших конфликтов с Израилем
Советник Аббаса: конфликт в Израиле завершит обретение палестинцами страны
15 октября 2023, 21:02

Фото: iStock/Gilnature

Конфликт в Израиле будет продолжаться до тех пор, пока Палестина не станет независимым государством со столицей в Иерусалиме. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.
Он отметил, что пока палестинцы не получат полноценные права, а также отдельное суверенное государство, дальнейших конфликтов не избежать. При этом, Махмуд аль-Хаббаш добавил, что все последующие конфликты могут быть сложнее и жёстче нынешнего. 

По словам политика, перед правительством Палестины стоит задача прекратить военные действия в отношении сектора Газа и перейти к проведению переговоров, из которых последует прекращение оккупации.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов израильской стороной сектора Газа погибли 2450 мирных палестинцев. Ещё девять тысяч получили ранения.

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#палестина
#конфликт
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В Финляндии предложили запретить совмещение финского гражданства с российским
15 октября 2023, 20:03

Фото: iStock/Ruma Aktar

Кандидат на пост президента Финляндии Пекка Хаависто предложил запретить россиянам иметь два гражданства. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Отмечается, что согласно результатам соцопросов Хаависто имеет больше шансов на вступление в должность президента. Ранее он занимал пост министра иностранных дел Финляндии.

Хаависто призвал запретить россиянам одновременно иметь российское и финское гражданства, поскольку Россия, в свою очередь, также не принимает двойного гражданства. 

При этом кандидат в президенты отметил, что не хочет полностью лишать россиян возможности подавать заявления на получение гражданства Финляндии. Но им придётся отказаться от российского паспорта и гражданства. 

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#гражданство
#россияне
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Полковник Макгрегор раскрыл, кто спасёт Украину
Полковник Макгрегор: Путин ведёт сдержанную политику по Украине
15 октября 2023, 19:49

Фото: iStock/Liukov

Несмотря на действия Запада, президент России Владимир Путин проводит довольно сдержанную политику касаемо Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Deep Dive сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что Путин является единственным человеком, способным спасти умирающую Украину от уничтожения. 

Также полковник добавил, что западные журналисты намеренно скрывают истинную информацию о Путине. По словам Макгрегора, российский президент предпочёл бы провести переговоры для урегулирования конфликта, однако этому могут противиться США вместе со своими союзниками.

Макгрегор спрогнозировал, что придерживание США своей тактики приведёт к тому, что российские военные окажутся на границе с Польшей. 

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#россия
#конфликт
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Главы МИД России и Бразилии обсудили конфликт между Израилем и Палестиной
Лавров и Виейра обсудили эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной
15 октября 2023, 19:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из бразильского МИД Мауро Виейра обсудили израильско-палестинский конфликт и пути его урегулирования. Об этом сообщает российское ведомство.
Отмечается, что в ходе беседы главы МИД пришли к выводу, что необходимо защитить мирное население, а также предотвратить возможное распространение конфликта на соседние государства. 

Кроме того, в сообщении МИД РФ добавляется, что Россия признаёт безальтернативной развязку ситуации с помощью общепризнанных международных правовых основ, в результате которой должно быть создано суверенное государство Палестина. Уточняется, что государство со столицей в Восточном Иерусалиме должно мирно сосуществовать с соседним Израилем. 

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#россия
#бразилия
#израиль
#палестина
#конфликт
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Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной
Президент Египта: страна готова стать посредником между Израилем и Палестиной
15 октября 2023, 19:06

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной. Об этом во время беседы с госсекретарём США Энтони Блинкеном сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Как сообщает телеканал Ash-Sharq, президент также попросил у Блинкена гарантии безопасности, благодаря которым станет возможным беспрепятственное и безопасное перемещение гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен после посещения Каира вновь отправится в Израиль. Такое решение обусловлено подготовкой к масштабному наступлению израильских войск на сектор Газа.

Ранее сообщалось, что Египет направил несколько тысяч силовиков для защиты границы с сектором Газа. 

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#израиль
#сектор газа
#сша
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В секторе Газа погибли более 2 тысяч человек
15 октября 2023, 18:58

Фото: istockphoto/azerberber

Число жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа растёт.
По данным палестинского Минздрава, уже погибли 2450 человек. Также сообщалось о 9 тысячах пострадавших. 

Ранее Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявляло, что больницы в секторе Газа почти истощили ресурсы.

Больницы в секторе Газа из-за блокады Израиля остались без электричества. Они смогут продолжать работу только 48 часов, учитывая имеющиеся запасы топлива.

«Во всех больницах осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов поставит жизни тысяч пациентов под угрозу», — утверждается в заявлении.
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#конфликт
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Байден заявил, что у США есть ресурсы для поддержки Украины и Израиля
15 октября 2023, 18:36

Фото: сайт Кремля

По словам Байдена, США способны одновременно поддерживать Израиль и Украину.
В интервью телеканалу CBS  президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) написал, что политика президента США Джо Байдена обернулась гуманитарной катастрофой для Украины.

«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», — заявил Макгрегор .
Как считает Макгрегор, действия Штатов стало преступлением против народа Украины. Бывший советник также призвал Соединенные Штаты остановить бесконечные войны.

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#джо белый дом
#украина
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В Иране раскрыли вероятность вступления в бой с Израилем
Иран не намерен вступать в бой, если Израиль не предпримет попытки атаки страны
15 октября 2023, 18:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Армия Ирана не намерена вступать в боевые действия с началом наземной операции Израиля в секторе Газа, если ЦАХАЛ не будет производить атаки на иранскую территорию. Об этом в постпредстве исламской республики при ООН сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что Иран не будет нападать на Израиль, если с его стороны не будет создаваться угроза стране и иранским гражданам.

Ранее стало известно, что Израиль на несколько дней отложил проведение наземной операции в секторе Газа. Уточняется, что её цель – ликвидация высшей военной и политической иерархии ХАМАС и полный захват города Газа. Если операция удастся, то она станет крупнейшей с 2006 года, когда было произведено вторжение в Ливан.

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#израиль
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#обстрел
#операция
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«Никаких шансов на победу»: политолог Перла раскрыл, кто проиграет в израильском конфликте
Политолог Перла: поражение Израиля видно уже сейчас
15 октября 2023, 17:24

Фото: iStock/ffikretow

Политолог Андрей Перла раскрыл, за кем будет победа в израильско-палестинском конфликте.
Он отметил, что тактика, которой сейчас придерживается Израиль приведёт к тому, что конфликт начнёт разрастаться, а помощь от западных союзников сходить на нет. К тому же, при таких действиях Израиля неизбежны огромные потери со стороны Палестины.

Однако ранее министр обороны Китай Ван И, проводя телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что действия Израиля уже нельзя трактовать как оборонительные, поскольку они ставят в опасное положение мирных жителей. Тогда политик заявил, что Китай выступает против боевых действий между странами и призывает их прекратить огонь.

По словам собеседника «Царьграда», это сообщение, очевидно, быстро дошло до израильского правительства, поэтому было принято решение отойти от тактики наземной операции.

Но это, по мнению политолога, не поможет Израилю, поражение которого уже видно невооружённым взглядом. А вот Палестина, напротив, хоть и понесёт большие потери, но одержит победу. 

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#сектор газа
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