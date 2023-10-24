Макрон прибыл в Израиль с визитом солидарности

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Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Тель-Авив с визитом солидарности. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.
По информации телевизионной сети BFMTV, глава Франции проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, президентом страны Ицхаком Герцогом и близкими израильских пленников. Помимо этого, Макрон планирует встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.
«Канцелярия Нетаньяху подтверждает: президент Франции Макрон приземлится в Израиле во вторник», — сообщила канцелярия премьер-министра Израиля.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак