Макрон раскрыл, сколько будет длиться контрнаступление ВСУ

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Макрон: Контрнаступление ВСУ продлится от нескольких недель до нескольких месяцев
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контрнаступление ВС Украины может длиться несколько месяцев. Об этом пишет НСН.
По словам Макрона, украинские военные будут вести наступление несколько недель или месяцев. Французский лидер отметил тщательную подготовку Киева.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ЕС назвали срок мирных переговоров России и Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По словам Макрона, украинские военные будут вести наступление несколько недель или месяцев. Французский лидер отметил тщательную подготовку Киева.
«Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта», — цитирует издание слова президента.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ЕС назвали срок мирных переговоров России и Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян