Макрон считает, что масштабная военная операция в секторе Газа стала бы ошибкой

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что проведение Израилем масштабной военной операции по вторжению в сектор Газа стало бы ошибкой. Выступление Макрона транслировал телеканал LCI.
Французский президент отметил, что эта ошибка не позволила бы обеспечить безопасность Израиля в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху хочет отложить начало операции в секторе Газа, поскольку со скепсисом оценивает планы военных. Нетаньяху готов дать больше времени на переговоры об освобождении пленных и одновременно на подготовку армии Израиля к операции.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху хочет отложить начало операции в секторе Газа, поскольку со скепсисом оценивает планы военных. Нетаньяху готов дать больше времени на переговоры об освобождении пленных и одновременно на подготовку армии Израиля к операции.
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Екатерина Коршунова