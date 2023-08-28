Макрон считает расширение БРИКС попыткой установить новый миропорядок

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Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что присоединение к БРИКС новых членов является попыткой установления нового мирового порядка, альтернативного существующему, который многие воспринимают как «слишком западный».
Причиной обеспокоенности французского президента стало то, что на недавнем саммите БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) было объявлено об официальном приглашении в состав организации Аргентины, Ирана, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. На данный момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика.
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Александр Бойцов