Макрон сообщил о готовности поддержать вторжение ЭКОВАС в Нигер

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа поддержать вторжение ЭКОВАС в Нигер. Об этом он сообщил во время своего выступления на конференции послов страны.
Прежде сообщалось, что французская сторона приняла к сведению запрос Нигера о выдворении из страны посла Франции. Об этом сообщили в МИД страны. Наряду с этим, в ведомстве подчеркнули, что мятежники не имеют право выдвигать какие-либо требования политическим структурам государства.
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Анастасия Крестьянова