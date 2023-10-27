Макрон высказался о переговорах Путина и Орбана

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Переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не должны ослаблять единство Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон а пресс-конференции по тогам саммита ЕС в Брюсселе.
«То, чего я требую, - это отдать дань уважения, чтобы была координация до и после, и, в особенности, в той ситуации с Россией, в которой мы находимся сейчас, двусторонние контакты не использовались бы для обсуждения своих целей, которые бы ослабили единение ЕС», - прокомментировал ситуацию Макрон.
Президент напомнил, что все европейские страны имеют суверенитет, и никто не имеет права запретить главе страны ЕС встречаться с тем или иным политиком.
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