Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам заседания по вопросам безопасности принял решение задействовать в стране до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. Об этом сообщает BFMTV.
Напомним, неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. Еще один учитель и охранник ранены и в настоящий момент находятся в больнице.
Нападавший кричал «Аллах акбар». По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей связана с палестино-израильским конфликтом. После произошедшего в лицее во Франции ввели режим террористической угрозы впервые за 32 года.
Читайте также:
СМИ: на севере Франции неизвестный убил учителя в школе
Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе
Во Франции атаку на лицей связали с конфликтом на Ближнем Востоке
Нападавший кричал «Аллах акбар». По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции.
Читайте также:
СМИ: на севере Франции неизвестный убил учителя в школе
Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе
Во Франции атаку на лицей связали с конфликтом на Ближнем Востоке
Екатерина Коршунова