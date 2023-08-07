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Глава МИД ЮАР Пандор сообщила, что президента Франции Макрона не пригласили на саммит БРИКС.
Прежде, французский лидер обратился с просьбой принять участие в саммите БРИКС к главе ЮАР Рамафосу. Конкретного ответа, Макрону предоставлено не было.
Глава внешнеполитического ведомства ЮАР заявила, что президент Франции не приглашен на грядущий саммит БРИКС.
Желание принять участие в саммите объединения прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что президенту Франции Макрону нечего предложить БРИКС. Она также отметила, что ему не направлялось приглашение на участие в мероприятии.
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Глава внешнеполитического ведомства ЮАР заявила, что президент Франции не приглашен на грядущий саммит БРИКС.
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Анастасия Крестьянова