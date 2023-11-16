Мальчик едва не лишился пениса из-за издевательств в школе

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В провинции Накхонситхаммарат в Таиланде школьник чуть не потерял пенис из-за издевательств старшеклассников, сообщило издание The Thaiger.
15-летний подросток стал жертвой группы старших школьников, которые представляют себя как мафиозная организация. По словам парня, его захватили и насильственно увели в туалет. Один из нападавших положил кусочек пчелиного воска на ложку, разогрел ее и затем вылил расплавленный воск на пенис подростка. Все произошедшее было записано на видео, а школьники угрожали опубликовать его, если парень расскажет кому-либо об этом инциденте.
Мать пострадавшего вскоре узнала о нападении. Она рассказала, что ее сын получил серьезные травмы. Врач, осмотревший парня, сообщил, что из-за повреждений на пенисе разрушилась большая часть нервных окончаний. Эта травма, по мнению медика, является опасной для жизни и в будущем может привести к раку. Тем не менее, врач уверен, что рука полностью заживет. Лечение займет около трех месяцев и начнется с удаления остатков пчелиного воска.
Мать пострадавшего заявила, что обратилась в полицию, но школа, где произошел инцидент, не желает сотрудничать с правоохранительными органами. Директор школы даже потребовал прекратить расследование, угрожая исключить парня, если дело не закроют. Мать парня отметила, что ей была предоставлена лишь незначительная компенсация от администрации школы — тысяча батов (около 2,5 тысячи рублей) и подарочная корзина.
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Мать пострадавшего вскоре узнала о нападении. Она рассказала, что ее сын получил серьезные травмы. Врач, осмотревший парня, сообщил, что из-за повреждений на пенисе разрушилась большая часть нервных окончаний. Эта травма, по мнению медика, является опасной для жизни и в будущем может привести к раку. Тем не менее, врач уверен, что рука полностью заживет. Лечение займет около трех месяцев и начнется с удаления остатков пчелиного воска.
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Артем Кузьмин