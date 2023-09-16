Мали, Буркина-Фасо и Нигер подписали хартию о создании альянса государств Сахеля

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Президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита написал в социальной сети X о том, что лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера учредили союз для создания архитектуры коллективной обороны.
Ранее лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Ранее верховный орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения Родины (НССР) — в понедельник 7 августа назначил нового премьер-министра этой африканской страны.
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