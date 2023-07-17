Малофеев назвал зерновую сделку позорным соглашением для России

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Основатель холдинга «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев заявил, что зерновое соглашение было невыгодным и даже позорным для России.
Малофеев подчеркнул, что удар по Крымскому мосту был нанесен в день приостановки черноморской зерновой инициативы, что еще раз доказывает то, что с террористами не ведут переговоров и не заключают договоренностей.
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