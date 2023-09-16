«Манипуляция и шантаж». В Киеве обрушились на Польшу из-за хода Варшавы

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Украина была удивлена жесткой риторике Польши в контексте экспорта зерна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе интервью на телеканале «Рада».
«Конечно, для нас это было очень неожиданно. Польша использовала очень жесткую риторику», — подчеркнула она.Она также отметила, что манипуляции и попытки шантажа, связанные с экспортом украинского зерна, представляют собой чувствительный вопрос, так как для Украины нет других альтернативных маршрутов для вывоза сельскохозяйственной продукции, кроме как через страны Евросоюза.
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Артем Кузьмин