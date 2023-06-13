Мантуров рассказал о продаже завода Toyota в Петербурге

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Мантуров: активы завода Toyota в Петербурге продали ФГУП «НАМИ» без опциона на выкуп
В рамках сделки, заключенной в конце марта, ФГУП «НАМИ» приобрело российские активы компании Toyota, включая автомобильный завод в Санкт-Петербурге. Как уточнил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в условиях сделки не предусмотрен вариант обратного выкупа производственных мощностей Toyota.
Согласно сделке, ФГУП «НАМИ» получило полное право собственности на здания завода, оборудование и земельные участки. Информация о деталях сделки официально не была опубликована.
Позднее, в апреле, стало известно, что «Обуховский завод», который является частью оборонного концерна «Алмаз-Антей», взял на себя роль управляющей компании для бывшего завода Toyota. Концерн анонсировал свои планы начать производство гражданского грузовика БАЗ-S36A11 на этом предприятии в 2024 году, а с 2026 года запустить выпуск электромобилей под маркой E-Neva.
Ранее с инициативой создать нацпроект «Народный автомобиль», по которому машина будет стоить около 500 тысяч рублей, выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
Согласно сделке, ФГУП «НАМИ» получило полное право собственности на здания завода, оборудование и земельные участки. Информация о деталях сделки официально не была опубликована.
Ранее с инициативой создать нацпроект «Народный автомобиль», по которому машина будет стоить около 500 тысяч рублей, выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
Артем Кузьмин