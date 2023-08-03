Мантуров заявил, что промышленность прошла фазу острого давления

Фото: сайт Кремля
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что отечественной промышленности удалось пройти фазу острого давления практически без потерь. Об этом он сообщил в ходе встречи главы государства Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.
По его словам, промышленность в России развивается опережающими темпами и уже на сегодняшний день, зафиксировано опережение ране спрогнозированных показателей.
Мантуров отметил, что острая фаза давления, которое было оказано с внешней стороны, прошла в России практически без потерь. Он также назвал обрабатывающую промышленность одним из важнейших направлений в российской экономике и призвал уделять этой сфере достаточно внимания.
В свою очередь, российский лидер Владимир Путин оценил сложившуюся в промышленности ситуацию, отметив ее устойчивость.
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Мантуров отметил, что острая фаза давления, которое было оказано с внешней стороны, прошла в России практически без потерь. Он также назвал обрабатывающую промышленность одним из важнейших направлений в российской экономике и призвал уделять этой сфере достаточно внимания.
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Анастасия Крестьянова