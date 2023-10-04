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Европейский союз предал Армению, а вовсе не Россия. Брюссель и не думал способствовать прекращению огня и поставлять гуманитарную помощь, а европейские наблюдатели по сути предали армян.
Как отметила Захарова, Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника во время конфликтов в Нагорном Карабахе и Косово. Брюссель молча наблюдал, как российские миротворцы доставляют гуманитарную помощь, помогают уезжать жителям Карабаха, а потом подзуживал, рассказывал, что Россия их якобы предала. То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз. Это он предал армян, заключила представитель МИД.
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Александр Бойцов