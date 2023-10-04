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Мария Захарова обвинила Евросоюз в предательстве армян

04 октября 2023, 13:55
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Европейский союз предал Армению, а вовсе не Россия. Брюссель и не думал способствовать прекращению огня и поставлять гуманитарную помощь, а европейские наблюдатели по сути предали армян.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломат указала, что европейские наблюдатели заняли достаточно подлую позицию. Сначала они занимались бесконечными увещеваниями Еревана и заманили Армению в ловушку, а потом действительно просто молчаливо наблюдали за тем, как развивалась ситуация.

Как отметила Захарова, Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника во время конфликтов в Нагорном Карабахе и Косово. Брюссель молча наблюдал, как российские миротворцы доставляют гуманитарную помощь, помогают уезжать жителям Карабаха, а потом подзуживал, рассказывал, что Россия их якобы предала. То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз. Это он предал армян, заключила представитель МИД.

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#армения
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Медведев развеял главный миф ЕС об Украине
Медведев: В ЕС еще верят, что бандеровская Украина просуществует до 2030 года
04 октября 2023, 14:33

Фото: kremlin.ru

Европейские политики считают, что нынешнюю Украина сможет просуществовать до 2030 года, этот миф Евросоюза развеял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», - прокомментировал ситуацию Медведев. 

Он также напомнил об отставке спикера Палаты представителей Конгресса США, который стал первым подобным прецедентом в истории. По словам Медведева, случилось это именно из-за «любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев». Это также является очень громким звонком для будущего киевского режима, считает Медведев.

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#сша
#украина
#государство
#ес
#евросоюз
#медведев
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В ЕП потребовали разъяснить статус расследования взрывов на «Северных потоках»
Евродепутат Перейра подняла вопрос о расследовании взрывов на «Северных потоках»
04 октября 2023, 13:47

Фото: istockphoto.com/Jorisvo

Португальский евродепутат Сандра Перейра обратилась в Еврокомиссию с требованием обозначить настоящий статус расследования диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
«Каков статус расследования диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и какие шаги предприняла комиссия, чтобы быть в курсе прогресса, достигнутого в ходе этого расследования?» — приводит RT текст обращения европарламентария.

До этого сообщалось, что в случае приёма в Европейский союз Украины страна получит из бюджета содружества 186 млрд евро.

«Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в Евросоюз из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств — членов объединения в нетто-плательщиков. Об этом сообщает газета Financial Times», — приводит argumenti.ru сообщение ТАСС.

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#евро
#комиссия
#северный поток
#ес
#евросоюз
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МИД РФ: Москва выразила протест Токио из-за совместных учений Японии и США
04 октября 2023, 13:32

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Россия выразила протест японскому посольству в Москве и указала на недопустимость военной активности Японии и НАТО вблизи российских границ. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что в период с 14 по 23 сентября на острове Хоккайдо в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации проводились масштабные японо-американские военные учения. Посольству Токио в Москве был заявлен решительный протест по этому поводу, а также в связи с планами по реализации аналогичных маневров в октябре-декабре нынешнего года.

Российская сторона предупредила японские власти, что безответственная политика правительства Фумио Кисиды направляет Японию на путь опасной эскалации напряженности и ставит под угрозу безопасность в регионе, заключила Захарова.

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#военные
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Суровикин после мятежа Пригожина оказался в храме: где теперь служит генерал
Генерала Суровикина с семьей встретили в храме в Подмосковье
04 октября 2023, 13:31

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Генерал армии Сергей Суровикин после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина исчез из публичного пространства, что вызвало множество слухов. Западные СМИ и украинские телеграм-каналы распространяли информацию о его «задержании», что только «подогрело» интерес общественности. Редакция «Радио 1» расскажет, где сейчас Суровикин и какую должность он занимает.

Мятеж Пригожина 2023

 
Прежде генерал Сергей Суровикин занимал должность бывшего главнокомандующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО. После начала вооруженного мятежа главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня 2023 года, Суровикин обратился к бойцам кампании и призвал прекратить противоправные действия, отметив, что обострение обстановки внутри России сыграет противнику на руку.
 
После завершения мятежа и нормализации ситуации, генерал не делал публичных заявлений и пропал из информационного пространства.

 

Генерал Суровикин: арест

 
Британское издание Financial Times вскоре после «исчезновения» Суровикина опубликовало статью, в которой сообщалось о задержании генерала.  Авторы материала сослались на слова неназванных источников, которые рассказали, что задержание военного связано с попыткой мятежа в России. Информаторы издание не привели подробностей и не уточнили, как Суровикин мог быть связан с основателем частной военной компании Евгением Пригожиным.
 
                                                                                                                 Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Позже издание WSJ опубликовало материал, в котором сообщалось об «аресте» генерала Суровикина. В статье утверждалось, что он был осведомлен о планах Евгения Пригожина начать вооруженный мятеж в России, однако участия в нем не принимал.
 
В начале сентября о судьбе Сергея Суровикина пытались узнать российские журналисты. Однако на вопрос обозревателей о том, где находится генерал, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечать отказался. Через некоторое время в Госдуме РФ сообщили, что генерал Суровикин находится в отпуске. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

 
Депутат Андрей Гурулёв прокомментировал фото Суровикина из Алжира
Депутат Андрей Гурулёв прокомментировал фото Суровикина из Алжира

Суровикина сняли с должности

 
Впервые об освобождении от должности генерала Суровикина сообщил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин в беседе с изданием «Подъем».
 
Он рассказал, что с военачальником все в порядке, однако ему нашли «неплохую должность по СНГ». Журналистам удалось выяснить, что Суровикин остался на посту председателя Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ.

13 сентября в аккаунте алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране были опубликованы фотографии, на которых генерал Сергей Суровикин был замечен в составе делегации Минобороны РФ.  

Генерала Суровикина заметили в Подмосковье 


Издание «Новые известия» сообщили, что генерал Суровикин замечен с семьей в одном из храмов Подмосковья. В какой именно день и в какой церкви удалось встретить военачальника не сообщается, однако журналистам удалось задать генералу вопрос о месте его нынешней службы.
 
«Служу Отечеству. Больше никаких комментариев», - ответил Суровикин.
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#подмосковье
#минобороны рф
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#вагнер
#чвк
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Глава Азербайджана Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече из-за Турции
APA: Алиев отказался от пятисторонней встречи из-за отказа принять Турцию
04 октября 2023, 13:24

Фото: сайт Кремля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече с Арменией, Францией, Германией и Евросоветом, которая была запланирована на 5 октября. Об этом сообщает азербайджанское агентство АPА.
Причиной отказа Алиева от встречи в испанской Гранаде стало то, что Азербайджан настаивал на участии Турции в этом мероприятии, а остальные страны выступили против такого предложения. Особенно не понравилась эта идея представителям Франции и Германии. 

В сорванных пятисторонних переговорах, которые были назначены на 5 октября, должны были принять участие лидеры Армении, Франции и Германии, а также глава Евросовета Шарль Мишель.

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#азербайджан
#встреча
#страны
#турция
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Экономист Журавлёва раскрыла, как скажется на Украине отставка Маккарти
Экономист Журавлёва: финансирование Киева замедлится из-за отставки Маккарти
04 октября 2023, 11:56

Фото: iStock/Andrii Atanov

Финансирование Украины США зависнет из-за отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Об этом РИА Новости сообщила старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва.
Она уточнила, что решение вопроса с финансированием будет продвигаться медленнее, поскольку выборы нового спикера палаты представителей США займут несколько дней. Это скажется и на сроках рассмотрения бюджета США.

Журавлёва отметила, что палата, ушедшая на недельный перерыв, проведёт выборы как минимум в следующую среду, поэтому Украина «станет заложником этого процесса». 

Как отмечалось ранее, спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти отправили в отставку. За это проголосовали 216 конгрессменов против 210, которые не согласились с таким решением.

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#сша
#финансирование
#бюджет
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Западные союзники стали задумываться о том, чтобы бросить Украину
WT: Крупные союзники задумались о том, чтобы бросить Украину
04 октября 2023, 11:12

Фото: istock / SurkovDimitri

Решимость Запада помогать Украине стремительно падает. Об этом сообщает американское издание The Washington Times (WT).

Страны Запада, в том числе и Соединенные Штаты, начали уставать от помощи Украине, так как ситуация показывает, что помощь Киеву может длиться бесконечно.

По информации издания, многие аналитики предполагают, что западные государства и дальше будут оказывать помощь Украине, при этом, они начинают осознавать растущую угрозу возможного в будущем затяжного конфликта. 

«Я думаю, что опасения вполне обоснованы. Будь то усталость от Афганистана, усталость от Ирака или усталость от Балкан. Усталость — это естественное состояние любого вида войны, особенно с участием США или других демократических стран», — выразил мнение бывший заместитель помощника министра обороны США по политике в Европе и политике НАТО Джим Таунсенд.
Отмечается, что ведущие кандидаты на пост президента США, в том числе Дональд Трамп, скептически относятся к вечной помощи Украине. Также, авторы статьи обращают внимание на победу партии Smer в Словакии во главе с Робертом Фицо, который выступает против военной поддержки Украины.

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#сша
#помощь
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#страны
#мнение
#нато
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Медведев раскрыл, сколько средств осталось у США
Медведев: у США осталось денег только на два месяца
04 октября 2023, 11:10

Фото: iStock/Pineapple Studio

В США осталось денег только на два месяца. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он опубликовал запись под названием «Две приятные новости для киевского режима». Первая сообщает о том, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил о вступлении Украины в Евросоюз к 2030 году. Медведев заявил, что в ЕС верят в то, что Украина доживёт до этого момента.

А вторая новость заключается в том, что впервые в истории США был отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. По словам Медведева, это было сделано именно из-за того, что он настаивал на продолжении финансирования Украины. Причём, зампред Совбеза РФ утверждает, что перед Маккарти стоял выбор: помогать своей стране или дальше продолжать финансирование Украины. Он выбрал второе, хотя у США осталось средств только на ближайшие два месяца. 

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#дмитрий медведев
#сша
#украина
#финансирование
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Сенатор Манчин: Смещение спикера Маккарти — позор для США
04 октября 2023, 11:06

Фото: istockphoto/rarrarorro

Отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти является печальным событием для Конгресса США и в целом для страны. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин.
Накануне, 3 октября, нижняя палата американского Конгресса отправила Кевина Маккарти в отставку. За его отстранение от должности проголосовали 216 конгрессменов. Против высказались 210 членов Палаты представителей. Против спикера объединились представители демократического меньшинства и правое крыло фракции республиканцев.

Сенатор Манчин назвал голосование по отстранению Маккарти от должности печальным событием для США, которое посылает всему миру негативный сигнал об американской демократии. Политик также охарактеризовал как позорную ситуацию, когда сотрудничество с другой стороной воспринимается как «политический грех». По словам сенатора, очень трудно будет управлять страной без компромисса между обеими парламентскими фракциями.

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