Мария Захарова похвалила Макрона за трезвость суждений

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Представители коллективного Запада наконец-то сделали шаг к реалистичной оценке своего будущего. Так оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова выступление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он заявил, что Запад «занимал и занимает доминирующие позиции».
Мария Захарова также подчеркнула, что во фразе французского лидера о том, что западные страны «занимали и занимают доминирующие позиции» отсутствует указание на будущее время. Это так же свидетельствует о том, что отдельные представители Запада способны на реалистичные оценки происходящих процессов, раз они не видят для себя будущего. Им становится понятно, что мир никогда уже не будет прежним. «Так держать!» — иронично поддержала Мария Захарова Макрона.
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Александр Бойцов