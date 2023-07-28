Мария Захарова рассказала о важности трансляции RT в Африке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что начало трансляции телеканала RT в Африке важно для всего мира.
Она также уточнила, что сейчас на африканском континенте транслируются телеканалы США, Великобритании и Франции, именно они уже в течение десяти лет передают информацию в том числе и о России. По мнению официального представителя МИД, о стране должны говорить те, кто непосредственно в ней живёт и наблюдает за всеми происходящими событиями изнутри.
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Анастасия Чинкова