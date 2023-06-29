Марокко отзывает посла из Швеции из-за сожжения Корана

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МИД Марокко отзывает своего посла из Швеции из-за сожжения Корана
В МИД Марокко заявило, что государство на неопределенный срок решило отозвать своего посла из Швеции.
Отмечается, что такая мера была принята из-за сожжения Корана, которое произошло в Стокгольме.
Также дипломатическое ведомство уточняет, что в МИД был вызван поверенный в делах Швеции. Ему было выражено осуждение, а также неприятие подобного действа.
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Отмечается, что такая мера была принята из-за сожжения Корана, которое произошло в Стокгольме.
«Посол Марокко отозван в королевство для консультаций. В настоящее время срок его пребывания там не установлен», - сообщили в МИД Марокко.
Также дипломатическое ведомство уточняет, что в МИД был вызван поверенный в делах Швеции. Ему было выражено осуждение, а также неприятие подобного действа.
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Татьяна Лаврова