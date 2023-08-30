Mash: Украинские БПЛА атаковали Брянск

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Жители Брянска сообщают о прозвучавших над городом взрывах, пишет Telegram-канал Mash. Судя по всему, это работает система ПВО, отражающая атаку беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины.
По предварительной информации Mash, два украинских дрона пытались атаковать нефтебазу «Дружба». Их сбили примерно в 00:50 мск. Прямо сейчас ПВО продолжает работу.
В столичных аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим «Ковёр». Аналогично — в Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях. Также небо закрыто над частью Московской области — в Серпухове и Коломне.
Режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём канале в Telegram о том, что Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. Один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта. В этом месте сейчас крупный пожар — над городом поднимается густой чёрный дым.
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Рогов сообщил, что в Пскове работают силы ПВО
В столичных аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим «Ковёр». Аналогично — в Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях. Также небо закрыто над частью Московской области — в Серпухове и Коломне.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём канале в Telegram о том, что Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. Один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта. В этом месте сейчас крупный пожар — над городом поднимается густой чёрный дым.
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Артем Путинцев