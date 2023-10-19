Маск думает о блокировке соцсети X в Европе

Robert Way
Согласно информации, полученной порталом Business Insider, американский бизнесмен Илон Маск начал рассматривать возможность блокировки своей социальной сети Х (бывший Twitter) для европейских пользователей.
Источник издания сообщил, что Маск неоднократно обращался к еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону с просьбой получить ясные рекомендации о действиях соцсети Х для соответствия требованиям DSA. Таким образом, Маск исследует варианты, включая возможность ограничения доступа к приложению в Европе, поскольку его терпение к данной ситуации иссякает.
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