Маск наказал ВСУ, отключив Starlink после выпада Зеленского

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Бизнесмен из США Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после отказа украинского президента Владимира Зеленского от плана предпринимателя по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет издание The New Yorker.
Авторы статьи сообщают, что в какой-то момент спутник перестал работать и ВСУ остались без связи в самый неподходящий момент, когда подразделения украинских военнослужащих находились на линии боевого соприкосновения. По информации газеты, таким образом, Илон Маск отреагировал на отказ украинского лидера от предложенного миллионером плана по мирному урегулированию украинского кризиса.
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Анастасия Крестьянова