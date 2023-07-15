Маск назвал поставки кассетных боеприпасов Украине лицемерием

Киев пытается скрыть от мира информацию о том, что в ходе своего неудачного контрнаступления ВСУ потеряли 26 тысяч солдат. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.