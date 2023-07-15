Маск назвал поставки кассетных боеприпасов Украине лицемерием

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал отправку США кассетных боеприпасов на Украину лицемерием. Об этом он написал в своём Twitter.
Он также напомнил, что США всегда осуждали страны, которые применяли кассетные снаряды. «Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», – написал Маск.
По мнению предпринимателя, такой решение, принятое правительством государства, повлечёт за собой негативные последствия.
Ранее аналитики и официальные лица в США заявили, что кассетные боеприпасы не окажут необходимого влияния сразу.
Для того, чтобы они начали работать и приводили к поставленным целям, США должны значительно увеличить количество боеприпасов, отправляемых на Украину.
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По мнению предпринимателя, такой решение, принятое правительством государства, повлечёт за собой негативные последствия.
Для того, чтобы они начали работать и приводили к поставленным целям, США должны значительно увеличить количество боеприпасов, отправляемых на Украину.
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Анастасия Чинкова