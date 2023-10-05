Маск неожиданно высказался об Украине

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Американский предприниматель Илон Маск пошутил в соцсети Х над теми, кто обвиняет его в пророссийских взглядах.
Напомним, ранее Илон Маск разместил на своей странице в X известный мем, в который вмонтировал лицо Зеленского, и подписал его так - «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».
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