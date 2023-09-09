Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина

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Согласно мнению американского миллиардера Илона Маска, которое он озвучил на странице в Twitter, конфликт на Украине явно продемонстрировал медленный темп производства вооружений в Соединенных Штатах, что представляет собой главную уязвимость американской военной мощи.
Маск отреагировал на сообщение оборонной компании Anduril Industries, которая призвала к преобразованию военного потенциала США и их союзников путем создания новой группы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) с целью «перезагрузки арсенала демократии».
Илон Маск подчеркнул, что создание новых боевых прототипов не представляет собой большой проблемы, но наладить эффективное производство оружия — задача более сложная.
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Илон Маск подчеркнул, что создание новых боевых прототипов не представляет собой большой проблемы, но наладить эффективное производство оружия — задача более сложная.
«Конкретный результат вооруженного конфликта во многом зависит от численности боевых единиц, умноженной на соотношение потерь. В данном контексте важно понимать, что главной уязвимостью американской военной машины являются медленные темпы производства, как мы видим на Украине», - отметил Воробьев.Читайте также:
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Артем Кузьмин