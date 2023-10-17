Илон Маск одним символом отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией

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Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X (ранее Twitter) крайне коротко отреагировал на мнение о высказывании главы Министерства финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон сможет одновременно оказывать поддержку двум вооруженным конфликтам.
Напомним, ранее Йеллен в интервью британскому телеканалу Sky News заявила, что Штаты помимо помощи Украине, смогут обеспечить поддержкой еще и Израиль. Реакция пользователей не заставила себя долго ждать и один из них отметил, что американцы, которые задаются вопросами о причинах роста государственного США, должны обратить внимание на беспорядки за рубежом, в которые Штаты «оказываются втянутыми».
Ранее сообщалось, что США отобрали 2 тысячи военных для возможной экстренной переброски в Израиль. При этом, в администрации Белого дома неоднократно заявляли об отсутствии планов по отправке солдат в зону конфликта на Ближнем Востоке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«!» — написал Илон под постом данного пользователя.
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Алина Юрчак