Маск оценил уровень ума у сторонников Украины

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Миллиардер Илон Маск выразил поддержку предпринимателю Дэвиду Саксу, который высказал свою критику в адрес сторонников оказания военной помощи Украине. Илон Маск поддержал его заметку, написав в Twitter, что, на его взгляд, «там полно дураков».
В своем сообщении, Дэвид Сакс отметил, что в предыдущем году США выделили более 100 миллиардов долларов Украине, чтобы поддержать неудавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также выразил скепсис относительно заявлений, что еще 60 миллиардов долларов смогут изменить обстановку, считая, что в это трудно поверить.
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Артем Кузьмин