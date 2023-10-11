Маск ответил на письмо ЕК о «дезинформации» по палестино-израильскому конфликту

Американский предприниматель и владелец социальной сети X (бывшей Twitter) Илон Маск отреагировал на письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, касающееся израильско-палестинского конфликта.
В своем аккаунте он отметил, что политика их соцсети заключается в обеспечении открытости и прозрачности, и что данный подход, насколько ему известно, поддерживается Европейским союзом (ЕС).
Илон Маск также попросил Тьерри Бретона предоставить конкретные примеры нарушений, о которых тот упомянул, и выразил мнение, что общественность должна быть в курсе подобной информации и принимать решения на основе фактов.
В ответ на это замечание Бретон указал, что Маску известны все жалобы пользователей относительно фейкового контента в социальной сети.
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Илон Маск также попросил Тьерри Бретона предоставить конкретные примеры нарушений, о которых тот упомянул, и выразил мнение, что общественность должна быть в курсе подобной информации и принимать решения на основе фактов.
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Артем Кузьмин