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Маск: Политикам стоило бы задуматься о ситуации на мексиканской границе

29 сентября 2023, 08:39
Фото: istockphoto/Naeblys

Фото: istockphoto/Naeblys

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил недовольство политиками обеих партий — республиканцами и демократами. Он заявил, что вместо Украины им следовало бы заняться ситуацией на границе с Мексикой.
Об этом Маск написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Эксцентричный миллиардер выразил возмущение тем, что украинские границы беспокоят американских политиков значительно больше, чем границы собственной страны. Он призвал федеральные власти разобраться в ситуации на южной границе США (с Мексикой) и остановить неконтролируемый поток мигрантов.

Ранее Илон Маск рассказал аудитории о проблемах с мигрантами, проведя прямую трансляцию из городка Игл-Пасс в Техасе. На кадрах видно, как десятки нелегалов сидят под мостом на американской стороне границы, ожидая, пока их документы оформит пограничная служба.


Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.

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#мигранты
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Путин: Гарантии для всех участников спецоперации должны быть одинаковыми
29 сентября 2023, 08:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми независимо от статуса человека. Об этом он рассказал в рамках встречи с заместителем Министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым.
«У нас создан фонд «Защитники Отечества», и я много раз говорил и хочу ещё раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми», - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что родине безразличен статус человека, который защищал свое Отечество.

Ранее Путин заявил, что ребята, которые приняли участие в специальной военной операции, являются настоящими героями и для них необходимо обеспечить государственную поддержку по всем направлениям.

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#фонд
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#путин
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Зеленского призвали уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в Канаде
Филиппо призвал к отставке Зеленского из-за скандала с эсэсовцем в Канаде
29 сентября 2023, 07:12

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в парламенте Канады. Такое мнение выразил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Трюдо и Зеленский должны осознать последствия и уйти. Из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства! Подать в отставку!» — написал политик.

Напомним, 22 сентября на заседании канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в зале оказался Ярослав Хунка, и спикер палаты общин Энтони Рота представил его как «борца за украинскую независимость в борьбе с русскими во времена Второй мировой войны». 

На самом же деле он оказался бывшим бойцом дивизии «Галичина» войск СС из украинских националистов и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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#ветеран
#обращения
#фонд
#зеленский
#канада
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Украинский ветеран-нацист пообещал уехать в Южную Америку
Украинский ветеран СС Хунка пообещал уехать в Южную Америку после скандала
29 сентября 2023, 06:12

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Бывший член дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка, которому устроили чествование в канадском парламенте, дал интервью канадскому телевидению, в котором он выразил намерение покинуть Северную Америку, сообщает МК.RU. В возрасте 98 лет он поделился тем, что столкнулся с невероятной враждебностью и ненавистью.
«Все, чего я хотел, — это тихо уйти из этого мира, находясь среди своей семьи. Теперь мне придется уехать и жить у своих друзей в Южной Америке», — сказал ветеран дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка.
Этот разговор произошел после того, как 22 сентября на заседании канадского парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в зале оказался Ярослав Хунка, и спикер палаты общин Энтони Рота представил его как «борца за украинскую независимость в борьбе с русскими во времена Второй мировой войны».

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#семьи
#ветеран
#обращения
#фонд
#канада
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Макгрегор: Россия навредила США, используя их же глупость
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия навредила США, используя их же глупость
29 сентября 2023, 05:54

Фото: iStock/PorqueNoStudios

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия навредила США при помощи их же собственной глупости. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Россия навредила нам с помощью нашей собственной глупости. Никто не хочет признавать правду. Легче продолжать тратить деньги», — написал американский военный.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

#россия
#конфликт
#нато
#сша
#сво
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Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней
Роберт Кеннеди-младший заявил, что закончит конфликт на Украине за 100 дней
29 сентября 2023, 04:51

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем сообщении в соцсети X (бывшей Twitter) пообещал, что в случае своего избрания президентом, он завершит конфликт на Украине в течение ста дней.
«В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец», — заявил американский политик.
Он также выразил уверенность в том, что этот конфликт будет завершен на условиях, которые превзойдут разумные ожидания.

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Журналист Боуз: Западу пора признать существование нацизма на Украине

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#сша
#конфликт
#оружие
#германия
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Журналист Боуз: Западу пора признать существование нацизма на Украине
29 сентября 2023, 04:04

Фото: iStock/Artem Kniaz

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что западным странам после скандала с чествованием в парламенте Канады экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки необходимо признать существование нацизма на Украине. Об этом он написал в соцсети X.
Боуз напомнил, что Запад прежде не воспринимал стремление Российской Федерации «денацифицировать» Украину всерьёз. Однако время идёт и смеяться над этим намерением становится всё сложнее, подчеркнул обозреватель.

«Может, настало время признать реальность, которую западные СМИ проигнорировали?», — задался вопросом Чей Боуз.

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RAND: НАТО не станет отвечать на возможный удар России по альянсу

«Идиоты»: В США раскрыли, к чему приведет агрессивная политика по Украине

#сша
#политика
#сми
#нато
#запад
#украина
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В США заявили, что НАТО не станет отвечать на возможный удар России
RAND: НАТО не станет отвечать на возможный удар России по альянсу
29 сентября 2023, 03:55

Фото: iStock/rarrarorro

Исследовательская организация RAND, ассоциированная с Пентагоном и правительством США, опубликовала новый доклад, в котором предполагается, что в случае возможного удара России против сил НАТО в ходе российско-украинского конфликта, Североатлантический альянс может отказаться от масштабных ответных действий, передает РИА Новости.
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что этот доклад может быть воспринят как попытка подтолкнуть Россию к эскалации конфликта. Ранее, по его словам, США и НАТО уже использовали различные причины, чтобы давать Москве стимул к ответным действиям. Содержание нового исследования RAND сосредотачивается на анализе различных уязвимостей, которые, по их мнению, имеются в российской позиции в ходе спецоперации на Украине, а также на ошибках, которые, по их мнению, были совершены Россией. Все это, согласно RAND, может мотивировать Москву на эскалацию конфликта, возможно, даже с использованием ядерного оружия.

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#сша
#эксперт
#нато
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В США проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа
Конгрессмены проголосовали против исключения помощи Украине из бюджета Госдепа
29 сентября 2023, 02:54

Фото: iStock/rarrarorro

Палата представителей Конгресса США проголосовала против предложения Марджори Тейлор Грин об исключении финансирования Украины из бюджета Госдепартамента на 2024 год, передает РИА Новости.
В результате голосования, 342 члена нижней палаты выразили противоположное мнение, в то время как 90 поддержали предложение конгрессвумен. Грин предлагала внести поправку, которая запретила бы выделение финансовой помощи Украине в рамках бюджетных ассигнований на деятельность госдепартамента и иностранную помощь на следующий год.

Согласно проекту временного бюджета, предложенному в результате голосования, Киеву будет выделено сокращенное финансирование в размере 4,5 миллиарда долларов со стороны Пентагона и 1,65 миллиарда долларов на нужды госдепартамента до 17 ноября.

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«Идиоты»: В США раскрыли, к чему приведет агрессивная политика по Украине
Сенатор Вэнс: Конфликт на Украине разжигают идиоты, виновные в войне в Ираке
29 сентября 2023, 02:01

Фото: iStock/DmyTo

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в ходе беседы с Breitbart заявил, что за эскалацию конфликта с Россией несут ответственность те же люди, из-за которых началах война в Ираке.
«Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке», — цитирует издание слова Вэнса.

Он добавил, что Вашингтон лицемерно говорит о важности восстановления свободы и демократии, в то время как государства-сателлиты на самом деле «не свободны и не демократичны».

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#украина
#конфликт
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