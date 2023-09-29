Маск: Политикам стоило бы задуматься о ситуации на мексиканской границе

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Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил недовольство политиками обеих партий — республиканцами и демократами. Он заявил, что вместо Украины им следовало бы заняться ситуацией на границе с Мексикой.
Об этом Маск написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Эксцентричный миллиардер выразил возмущение тем, что украинские границы беспокоят американских политиков значительно больше, чем границы собственной страны. Он призвал федеральные власти разобраться в ситуации на южной границе США (с Мексикой) и остановить неконтролируемый поток мигрантов.
Ранее Илон Маск рассказал аудитории о проблемах с мигрантами, проведя прямую трансляцию из городка Игл-Пасс в Техасе. На кадрах видно, как десятки нелегалов сидят под мостом на американской стороне границы, ожидая, пока их документы оформит пограничная служба.
Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.
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Ранее Илон Маск рассказал аудитории о проблемах с мигрантами, проведя прямую трансляцию из городка Игл-Пасс в Техасе. На кадрах видно, как десятки нелегалов сидят под мостом на американской стороне границы, ожидая, пока их документы оформит пограничная служба.
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Александр Бойцов