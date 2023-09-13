Маск продаст Пентагону часть Starlink, работающую на Украине

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Илон Маск решил передать Пентагону часть спутниковой связи Starlink, которая используется на территории Украины. Об этом в интервью Washington Post сообщил его биограф Уолтер Айзексон.
Маск решил продать часть оборудования и услуг Starlink Пентагону, поскольку он осознал, что первоначальной целью создания этого сервиса было предоставление людям возможности «расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры». Биограф Маска отметил, что предприниматель не рассчитывал на то, что его спутниковая система не то, что «может привести к ядерной войне».
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