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Маск согласился с мнением о провале контрнаступления

Маск согласился с мнением аналитика Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ
14 августа 2023, 07:06

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о том, что украинское контрнаступление провалилось.
Миллиардер также согласился с тем, что США играет пагубную роль в украинском конфликте.

Британский аналитик Александр Меркурис опубликовал в социальной сети обвинения в адрес Вашингтона в срыве переговоров между Россией и Украиной. Он назвал саботажем действия США и указал на то, что американские власти жаждут продолжения конфликта вместо его дипломатического урегулирования.


Пост аналитика прокомментировал Маск. Он согласился с высказываниями Меркуриса, оставив лаконичный комментарий - «Точно».

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#сша
#всу
#запад
#киев
#маск
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Al Jazeera: Мятежное правительство Нигера готово начать переговоры с ЭКОВАС
14 августа 2023, 06:14

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Мятежники, захватившие власть в Нигере, готовы вступить в переговорный процесс с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает арабский телеканал Al Jazeera.
«Мы с оптимизмом ожидаем в ближайшие дни начала переговоров с группой ЭКОВАС", — приводит телеканал слова премьер-министра Нигера Али Махамана Ламина Зейна, назначенного Национальным советом спасения родины, высшим органом власти после переворота.

Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Такое решение было принято на фоне заявления стран ЭКОВАС о начале операции по военной интервенции в Нигер. Начальники штабов стран сообщества запросили согласие глав государств на введение войск в страну.

26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

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#африка
#нигер
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МИД РФ: Соглашение с США о ненацеливании ракет друг на друга не считается «юридически обязывающим»
14 августа 2023, 03:45

Фото: iStock/Volodymyr Horbovyy

Россия считает юридически необязывающим соглашение с США о ненацеливании друг на друга стратегических ядерных ракет, заявил МИД РФ.
Документ, подписанный Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном в 1994 году, носит «политический характер» и «не создает для сторон «каких-либо юридических обязательств», говорится в заявлении МИДа.

При этом ядерная доктрина России требует «непрерывного» ядерного сдерживания в отношении стран и военных блоков, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, обладают ядерным оружием, другим оружием массового уничтожения, либо просто «значительным боевым потенциалом», подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство. 

Изначально Россия соблюдала так называемую Московскую декларацию о ненацеливании ядерных ракет с США. Соответствующее поручение занимавший тогда пост российского президента Борис Ельцин подписал 11 марта 1994 года. Аналогичные договоренности в том же году были достигнуты с Великобританией.

В 2022 году, вскоре после начала СВО на Украине нынешний президент РФ Владимир Путин приказал перевести стратегические ядерные силы РФ в особый режим несения боевого дежурства, а спустя год приостановил действие последнего договора с США об ограничении числа ядерных ракет — СНВ-3.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута , то Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие. Он добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.

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#ядерное оружие
#ракета
#сша
#россия
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Мятежники Нигера обвиняют свергнутого президента в госизмене
14 августа 2023, 03:25

Фото: iStock/Nabil_Kamara

Мятежники в Нигере заявили, что начнут судебное преследование свергнутого президента Мохамеда Базума за госизмену и подрыв безопасности государства, сообщает телеканал Al Jazeera.
Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Такое решение было принято на фоне заявления стран Западной Африки о своем намерении приступить к интервенции в Нигер. Захватившие власть мятежники сообщили, что будут противостоять вторжению в государство, для чего им потребуется мобилизация дополнительных сил.

Мятежники в Нигере заявили о последствиях интервенции в страну
26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

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#суд
#нигер
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«Известия»: Евросоюз поставил Украине военной помощи уже на 20 миллиардов евро
14 августа 2023, 03:02

Фото: iStock/TanyaLovus

Совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд, начиная с февраля 2022 года. Об этом сообщил газете «Известия» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он пояснил, что общая сумма «составляет около 20 млрд евро», и включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд евро».

Ранее сообщалось, что республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.

При этом, согласно официальным данным американского оборонного ведомства и Госдепа, объем поставленной Украине помощи стал самым крупным со времен Второй мировой войны. США направили Киеву более $66,2 млрд. Отмечается, что примерно $43 млрд затрачены на военную поддержку страны.

Завкафедрой предпринимательства и экономической географии школы бизнеса в Бирмингеме Джон Брайсон предсказал экономический бум для Украины при условии финансовой помощи от США и Европейской комиссии. Для этого, считает эксперт, для этого необходим план, сопоставимый с американским планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны.

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#помощь
#финансирование
#украина
#евросоюз
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Telegram начал внедрять сторис для всех пользователей мессенджера
14 августа 2023, 01:57

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Telegram начал внедрять функцию бесплатной публикации сторис для всех пользователей мессенджера без исключения, а не только обладателей премиум-подписки, как было до этого. Об этом сообщил создатель Telegram Павел Дуров.
«Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — сообщил Дуров в своем Telegram-канале
Раньше Stories были доступны только для обладателей платной подписки — Telegram Premium. Для тг-каналов эта функция по-прежнему остаётся недоступной.

Появление сторис Дуров анонсировал еще в начале июля, отметив, что «Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы».

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#telegram
#мессенджеры
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Цукерберг заявил, что больше не верит в реальность боя с Маском
14 августа 2023, 00:14

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сооснователь компании Meta* больше не верит в серьёзность намерений бизнесменна Илона Маска провести с ним бойцовский поединок. Об этом Цукерберг сообщил в принадлежащем Meta* сервисе микроблогов Threads.
«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен и пора двигаться дальше», — написал Марк Цукерберг.

Бизнесмен отметил, что Маску уже предлагали конкретную дату поединка — 26 августа, однако в ответ основатель Tesla заявил, что перед боем ему нужна операция, а потом потребовал «тренировочного раунда на заднем дворе». Цукерберга.

Ранее Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в октагоне. Тот вызвал главу Meta* после того, как в интернете распространилась информация о том, что компания намеревается запустить приложение — конкурент X (ранее Twitter), которым владеет Маск.

Бизнесмены договорились сразиться на спортивной арене в Лас-Вегасе. Мать владельца компаний Tesla и SpaceX Мэй Маск сообщала, что бой был отменен. Однако президент UFC Дэйна Уайт считает, что бой в любом случае состоится и соберет рекордную зрительскую аудиторию.

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*признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена по всей стране

#социальные сети
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Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки Крымского моста 12 августа
13 августа 2023, 23:55

Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. Об этом шестой президент Украины сказал в своём очередном видеообращении к гражданам страны.
Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе «очень красноречивое задымление на Крымском мосту» (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что российскими средствами ПВО с разницей в несколько часов были сбиты две украинские ракеты в районе Крымского моста. Саму переправу через Керченский пролив закрывали дважды.

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#украина
#крымский мост
#владимир зеленский
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Макгрегор: Вашингтон был шокирован проведением учений России и Китая у берегов США
Макгрегор: Байдена удивили ответные военные учения России и Китая у берегов Аляски
13 августа 2023, 21:56

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Вашингтон был удивлён проведением учений ВМФ России и Китая у берегов Аляски. Об этом на своём YouTube-канале рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он напомнил, что Россия уже несколько раз предупреждала НАТО о том, что проведение учений военного флота в Балтийском море, в непосредственной близости к российскому берегу может иметь негативные последствия. Аналогичная ситуация возникала и у берегов Китая. США игнорировали все эти просьбы. Теперь они сами столкнулись с такой проблемой.
 
Полковник рассказал, что проведение совместных учений России и Китая у берегов Аляски вызвало удивление у американских властей.
 
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#россия
#китай
#сша
#вмф
#учения
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Западные политики начали говорить о подготовке второго контрнаступления ВСУ в 2024 году
13 августа 2023, 21:38

Фото: iStock/undefined undefined

Западные политики думают о подготовке Киева к возможному контрнаступлению весной 2024 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Политики из США и других стран Запада надеялись на то, что контрнаступление ВСУ поможет убедить Россию в выведении из Украины своих военных и заключению мирного договора. Однако теперь, когда украинская армия потеряла огромное количество военных и боевой техники, такая перспектива отпадает.

В связи с этим, на Западе начались разговоры о попытке организации второго контрнаступления, которое будет преследовать те же цели.

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#всу
#контрнаступление
#сша
#европа
#россия
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