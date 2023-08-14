Маск согласился с мнением о провале контрнаступления

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о том, что украинское контрнаступление провалилось.
Миллиардер также согласился с тем, что США играет пагубную роль в украинском конфликте.
Британский аналитик Александр Меркурис опубликовал в социальной сети обвинения в адрес Вашингтона в срыве переговоров между Россией и Украиной. Он назвал саботажем действия США и указал на то, что американские власти жаждут продолжения конфликта вместо его дипломатического урегулирования.
Пост аналитика прокомментировал Маск. Он согласился с высказываниями Меркуриса, оставив лаконичный комментарий - «Точно».
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Британский аналитик Александр Меркурис опубликовал в социальной сети обвинения в адрес Вашингтона в срыве переговоров между Россией и Украиной. Он назвал саботажем действия США и указал на то, что американские власти жаждут продолжения конфликта вместо его дипломатического урегулирования.
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Анастасия Крестьянова