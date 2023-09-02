Маск согласился с обвинениями в адрес Байдена в разрушении США

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Владелец Tesla и SpaseX, а также социальной сети X (бывший Twitter)* Илон Маск согласился с утверждением, что президент США Джо Байден разрушает легитимность американской демократической системы.
Ранее американский писатель и экоактивист Микаэль Шелленберг написал на своей странице в соцсети X*, что основа американской правовой системы — «Равное правосудие для всех» — в настоящее время находится в серьезной опасности. Министерство юстиции активно препятствует судебному преследованию сына президента, стараясь посадить в тюрьму его политического оппонента. Байден разрушает легитимность нашей демократической системы, заключил Шелленберг.
«Правда», — лаконично прокомментировал пост экоактивиста Илон Маск.
В конце августа телеканал CNN сообщал, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, а также несколько высокопоставленных представителей Республиканской партии начали разрабатывать стратегию для запуска расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента Байдена.
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«Правда», — лаконично прокомментировал пост экоактивиста Илон Маск.
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Александр Бойцов