Маск сообщил о личном разговоре с Путиным

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Американский миллиардер Илон Маск в ходе беседы с чиновниками Пентагона сообщил, что лично разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом позже глава SpaceX стал отрицать свои контакты с российским лидером, пишет The New Yorker.
По словам репортера-расследователя Ронана Фэрроу, Пентагон был заинтересован в усилиях SpaceX по предоставлению ВСУ доступа в интернет с помощью Starlink.
Сам Маск заявлял, что его все больше беспокоит использование его технологий в военных целях и выступал за скорейшие переговоры с Путиным касательно украинского конфликта.
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Сам Маск заявлял, что его все больше беспокоит использование его технологий в военных целях и выступал за скорейшие переговоры с Путиным касательно украинского конфликта.
«К ужасу представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным», — утверждает Фэрроу.
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Диана Аванесян