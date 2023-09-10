Маск: США на самом деле управляет настройщик телесуфлера Байдена

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Республиканец Боб Маккобб с иронией отметил, что, кто бы ни управлял Джо Байденом, он абсолютно некомпетентен и именно ему следует объявить «импичмент». Американский миллиардер Илон Маск ответил на это, что настоящим президентом страны является тот человек, который контролирует телесуфлер Байдена.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом в истории США. Он постоянно попадает в нелепые и курьезные ситуации, часто оговаривается, путает имена и названия стран. Оппоненты американского лидера считают причиной этого его возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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