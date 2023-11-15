Радио1
Главная / Новости / Политика/ Маск заявил, что Залужный ценит жизни солдат, а Зеленский превратился в мясника

Маск заявил, что Залужный ценит жизни солдат, а Зеленский превратился в мясника

15 ноября 2023, 15:38
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Украинский лидер Владимир Зеленский превратился в мясника, который совершенно не ценит жизни солдат, об этом написал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Я думаю, что Залужный ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле», - прокомментировал ситуацию Маск.

Зеленский же, по мнению бизнесмена, напротив, превратился в мясника.


Напомним, в последнее время СМИ всё чаще стали говорить о вспыхнувшем между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Зеленским конфликтом. Всё началось после скандального интервью, которое Залужный дал британскому журналу The Economist. В нём главком заявил, что уже не надеется на победу ВСУ в конфликте и признал провал украинского контрнаступления.

Зеленского уже пророчат в главные конкуренты Зеленского на предстоящие президентские выборы в 2024 году.

Читайте также:

«Тогда будут прорывы»: Украинский генерал заявил о необходимости уволить Залужного

Арестович* заявил о конфликте между Зеленским и военными

В офисе Зеленского рассказали о планах по увольнению Залужного

*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#выборы
#интервью
#всу
#владимир зеленский
#илон маск
#украина
#солдаты
#сво
Читайте нас в
ВОЗ потеряла связь с больницей в секторе Газа, в которую вошли израильские военные
ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа
15 ноября 2023, 15:53

Фото: iStock/e-crow

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус сообщил, что организация потеряла связь с сотрудниками палестинской больницы. Соответствующую информацию он разместил в социальной сети Х.
Прежде армия обороны Израиля сообщала, что в медицинском учреждении «Аш-Шифа» в секторе Газа, проводится «точная» военная операция. Военные заверяли, что гражданским лицам не будет ничего угрожать.
 
Глава ВОЗ подчеркнул, что вторжение вооруженных сил Израиля в больницу вызывают опасения. По его словам, в госпитале находится около девяти тысяч человек. Гебрейесус заявил, что связь с сотрудниками госпиталя в настоящее время потеряна. 
 
Читайте также:

Bloomberg: Власти США разочаровываются действиями Израиля против ХАМАС

Байден одобрит проект о финансировании без помощи Израилю и Украине

Директор больниц Газы заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинику, атаковав пациентов
#военные
#армия
#воз
#израиль
#палестина
#война
#больница
Читайте нас в
На Украине уничтожили еще один памятник русскому поэту
В Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину
15 ноября 2023, 15:18

Фото: iStock/sandsun

В Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило агентство УНИАН.
Прежде памятник неоднократно оскверняли вандалы: его обматывали тряпками и скотчем, пачкали краской. Перед сносом монумента, его вновь облили краской красного цвета. На постамент была нанесена надпись: «деколонизацию не остановить». 
 
Снести памятник русскому поэту требовала общественность, пишет агентство. 
 
Ранее в подконтрольном Киеву Львове был снесен памятник советской женщине-космонавту Валентине Терешковой. Также был демонтирован еще один памятник Пушкину, расположенный на территории киевской гимназии. Киевские власти заявляют, что намерены уничтожить все объекты, имеющие отношения к русским традициям и искусству. 
 
Читайте также:

На Украине демонтировали «Мать-Родину»

В Ростове-на-Дону 7 ноября открыли бюст барона Врангеля

Во Власихе открыли памятник герою России протоиерею Михаилу Васильеву


 
#памятник
#украина
#россия
#сво
#пушкин
#снос
Читайте нас в
Организаторы убийства Татарского следили за Треповой* с помощью мобильника
15 ноября 2023, 15:16

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Организаторы взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, на всех этапах следили за действиями исполнительницы теракта Дарьи Трёповой*. Они делали это с помощью программы родительского контроля.
По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», за день до совершения теракта девушка установила на «левый» мобильный телефон специальную программу, которая разрешала удалённый доступ к микрофону и камере. Это было сделано для того, чтобы заказчики убийства могли дистанционно наблюдать за обстановкой и точно определить время, когда необходимо привести в действие взрывное устройство. Специально для этого использовались эстонские сим-карты, приобретенные на территории Украины.

За несколько часов до трагедии Трёпова* активировала взрывное устройство, удалив предохранитель и тем самым подготовив его к детонации после специального электронного сигнала. Сама она при взрыве практически не пострадала, отделавшись незначительной контузией барабанной перепонки.

Читайте также:

Трепова*, которую обвиняют в теракте, провалила тест на полиграфе

Стало известно, сколько Трепова* заработала за убийство Татарского

Террористку Дарью Трепову* признали вменяемой

* Признана экстремисткой на территории РФ
#телефон
#карты
#девушка
#теракт
#взрыв
#программа
#санкт-петербург
Читайте нас в
Востоковед Корнеев назвал положительными грядущие переговоры глав КНР и США
15 ноября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/TheaDesign

Профессор и руководитель Школы востоковедения Андрей Карнеев заявил, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Штатах является продолжительным моментом, поскольку направлена на восстановление связей для недопущения дальнейшей эскалации в отношениях.
«В принципе, это положительное обстоятельство. И можно надеяться, что договорятся в этот раз. Но это только часть того пакета, который будет обсуждаться», — заявил в беседе с «Царьградом» Корнеев.

При этом, такая встреча, по мнению эксперта, не повлияет на отношения Китая и России, и китайское руководство продолжит реализацию той линии в отношении с Москвой, которую начало.

Ранее политолог-международник Тимур Шафир заявил, что приезд китайского лидера Си Цзиньпина в США для встречи с американским президентом Джо Байденом вовсе не является признаком того, что Китай склонился перед Штатами.

Читайте также:

«Реальные проблемы»: Байден высказался в сторону КНР перед встречей с Си Цзиньпином

Комиссия Конгресса США: Китай решил не отдаляться от России

Политолог Шафир опроверг склонение КНР перед США на фоне приезда СИ в Штаты
#сша
#китай
#встреча
#отношения
#политика
Читайте нас в
Путин решил судьбу компании USM миллиардера Усманова
Путин разрешил проводить сделки с долями USM Усманова
15 ноября 2023, 14:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий проведение операций с долями в уставном капитале холдинга USM. Соответствующая информация размещена на портале правовой информации.
Напомним, речь идет о холдинге, который создан для управления активами миллиардера Алишера Усманова. В группу входят многопрофильные компании, в том числе «Мегафон» и Akkerman Cement. Согласно решению Арбитражного суда Москвы, иностранные участника из холдинга были исключены. USM продолжает находится под западными санкциями. 
 
Согласно указу президента, доли в уставном капитале могут быть изменены или прекращены. Также допускается проведение операций по обременению прав владения акциями. 

Ранее сообщалось, что глава государства подписал поправки к закону о президентских выборах. 

Читайте также:

«Путин больше не верит»: Буданов о договоре с Россией и чем закончится конфликт на Украине

Путин поздравил Роскомнадзор, отметив важность борьбы против раскола общества РФ

Путин обсудил с президентом Египта конфликт в секторе Газа
#компании
#владимир путин
#санкции
#сша
#акции
#сделки
Читайте нас в
Лавров: США воспринимают любую инициативу РФ как враждебную
15 ноября 2023, 14:36

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США воспринимают любую инициативу со стороны РФ как акт враждебности.
В частности, по его словам, так было с резолюцией России по конфликту в секторе Газа, которая призывала стороны к прекращению огня. Лавров заявил, что эта резолюция была отвергнута в Совбезе ООН дважды.

«Всё, что исходит от России, воспринимается как акт враждебности, как враждебная инициатива. Но, по существу, в практическом отношении Вашингтон не хочет связывать руки Израилю», — отметил в интервью с RT Лавров.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в историческом аспекте создание независимого суверенного палестинского государство неизбежно.

Читайте также:

Лавров заявил о неизбежности создания палестинского государства

Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

«Хотят спровоцировать»: Лавров высказался о позиции США по Газе
#сша
#израиль
#сергей лавров
#мид
#оон
Читайте нас в
Песков прокомментировал намерение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией
Песков выразил сожаление по поводу решения Финляндии закрыть КПП на границе с РФ
15 ноября 2023, 14:27

Фото: сайт Кремля

Накануне, 14 ноября, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что страна готовится ограничить движение через контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. Это решение прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля выразил глубокое сожаление в связи с тем, что нынешние финские власти выбрали путь сознательного и настойчивого дистанцирования от прежнего уровня доверительных и добрососедских отношений двух стран. Так он ответил на заявление Рантанен о том, что руководство Финляндии уже начало работу по ограничению движения на границе с Россией.

По заявлению финского министра МВД, такое решение было принято в связи с тем, что российские пограничники якобы пропускают к границе Суоми незаконных мигрантов из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, которые не имеют документов для въезда.

Читайте также:

Песков объяснил помилование осужденного за убийство Политковской

В Кремле оценили возможность задержания российских танкеров в Дании

Кремль ответил на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы в России
#мвд
#заявление
#граница
#россия
#финляндия
#дмитрий песков
Читайте нас в
Лавров заявил о неизбежности создания палестинского государства
15 ноября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в историческом аспекте создание независимого суверенного палестинского государство неизбежно.
«В историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно. В большинстве обсуждений, которые касаются будущего сектора Газа, не уделяется внимание созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем», — прокомментировал в интервью с RT Лавров.

До этого постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что прежняя фаза операции в секторе Газа может продолжаться в течение нескольких недель. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, он не объявил, что собой будет представлять следующая фаза операции.

Читайте также:

Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

«Хотят спровоцировать»: Лавров высказался о позиции США по Газе

Bloomberg: Власти США разочаровываются действиями Израиля против ХАМАС
#израиль
#операции
#интервью
#оон
#лавров
Читайте нас в
Эрдоган назвал Израиль террористическим государством
Эрдоган: Израиль – террористическое государство
15 ноября 2023, 13:51

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в турецком парламенте, заявил, что Израиль является террористическим государством.
«Израиль – терроризует Газу. Израиль – террористическое государство», - заявил Эрдоган.

Ранее израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала военную операцию в медицинском центре «аш-Шифа» в секторе Газа. В заявлении отмечается, что эта операция проводится на основе разведывательной информации и оперативной необходимости, направлена против организации ХАМАС в конкретном секторе больницы. Израиль подчеркивает, что находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданским населением в секторе Газа, и стремится избежать нанесения вреда гражданским лицам.

Однако директор всех газовских больниц Мухаммад Закут заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинку сектора Газа и атаковала пациентов.

Читайте также:

Bloomberg: Власти США разочаровываются действиями Израиля против ХАМАС

В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей остаются в секторе Газа

«Геноцид на глазах у всего мира»: Турция подала иск в МУС против Нетаньяху
#сша
#операция
#израиль
#армия
#больницы
#турция
#государство
Читайте нас в
Достижения.рф