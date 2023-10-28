Маск заявил о готовности предоставить услуги связи Starlink для помощи в Газе

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему спутниковая система Starlink готова предоставить услуги связи международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
В пятницу, 27 октября, палестинская телекоммуникационная компания Jawwal сообщила о полном отключении услуг связи и сети интернет на территории сектора Газа.
Ранее в СМИ сообщалось о переговорах Израиля с компанией SpaceX, принадлежащей Маску, по поводу предоставления ЦАХАЛ услуг связи сети Starlink во время палестино-израильского конфликта. Отмечалось, что таким образом израильтяне в приграничных районах были бы обеспечены интернетом, в то время как на территории анклава Израиль может отключить доступ не только к самой сети, но и к телефонным сервисам.
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«Компания Starlink обеспечит связь международно-признанным организациям, оказывающим помощь в Газе», — написал Илон Маск в своем аккаунте.
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Александр Бойцов