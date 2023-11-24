Маск заявил о растущем напряжении в Европе

Спикер парламента Ливии Агила Салех подчеркнул, что российско-ливийские отношения находятся на высочайшем уровне. Он отметил, что Россия выступает в поддержку легитимности органов власти, избранных народом Ливии, что делает эти отношения особенно теплыми, так как это проявление уважения к воле ливийцев и дружественное сотрудничество.