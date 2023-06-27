Маска встревожила возможная «американизация» конфликта на Украине

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Маск заявил о тревоге из-за слов предпринимателя Сакса о возможной «американизации» конфликта на Украине
Миллиардер из США Илон Маск высказал тревогу касательно предположений предпринимателя Дэвида Сакса о возможном начале призывов к «американизации» конфликта на Украине в случае уничтожения ЗАЭС. Об этом он написал в Twitter.
По словам Сакса, американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм пытаются сделать так, чтобы конгресс принял резолюцию, предоставляющую Украине гарантии со стороны НАТО в случае уничтожения Запорожской АЭС.
Если ядерный объект на Украине будет уничтожен, в этом «рефлекторно» обвинят Россию еще до начала проведения расследования, а в США будут тут же пытаться добиться «американизации» конфликта, подчеркнул Сакс.
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По словам Сакса, американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм пытаются сделать так, чтобы конгресс принял резолюцию, предоставляющую Украине гарантии со стороны НАТО в случае уничтожения Запорожской АЭС.
«Тревожно», — прокомментировал Макс предположения бизнесмена.
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Диана Аванесян