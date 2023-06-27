Маска встревожила возможная «американизация» конфликта на Украине





«Тревожно», — прокомментировал Макс предположения бизнесмена.

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Илон Маск двумя словами

на статью о провале ВСУ;

В США

о неизбежной победе России в украинском конфликте;

Мама Илона Маска

, что запретила сыну драться с Марком Цукербергом.

Миллиардер из США Илон Маск высказал тревогу касательно предположений предпринимателя Дэвида Сакса о возможном начале призывов к «американизации» конфликта на Украине в случае уничтожения ЗАЭС. Об этом он написал в Twitter.По словам Сакса, американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм пытаются сделать так, чтобы конгресс принял резолюцию, предоставляющую Украине гарантии со стороны НАТО в случае уничтожения Запорожской АЭС.Если ядерный объект на Украине будет уничтожен, в этом «рефлекторно» обвинят Россию еще до начала проведения расследования, а в США будут тут же пытаться добиться «американизации» конфликта, подчеркнул Сакс.