Матеуш Моравецкий сохранит за собой пост премьер-министра Польши

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Польши Анджей Дуда вновь назначил Матеуша Моравецкого премьер-министром страны, доверив ему право формировать кабинет министров по итогам прошедших в октябре выборов в сейм. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.
Моравецкий заверил президента, что сможет создать эффективную правящую коалицию, на что Дуда заявил об уверенности в том, что впереди их ждёт «много хорошего».
Ожидается, что Матеуш Моравецкий попросит у польского сейма вотум доверия после того, как выберет новых министров.
Напомним, что 13 ноября в Польше начал работать новый состав парламента. Теперь правящая партия «Право и справедливость» не владеет большинством в сейме, а значит не может формировать правительство. Ранее на первом заседании сейма Моравецкий вместе со всем действующим составом кабмина подал в отставку «в соответствии с парламентским обычаем».
В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. Итоги голосования показали, что лидером стала правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Однако 35,38% голосов не позволяют сформировать однопартийное правительство. Кабмин премьер-министра Матеуша Моравецкого остаётся у власти на третий срок, но единолично правительство сформировать у него нет полномочий.
Политологи предполагают, что изменения в правительстве повлекут раскол Польши и разделения в сейме страны, так как лидирующая партия противопоставляет себя Евросоюзу, а оппозиционная фракция Дональда Туска намерена наладить отношения с Германией и встроить страну в число союзников Брюсселя.
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Ожидается, что Матеуш Моравецкий попросит у польского сейма вотум доверия после того, как выберет новых министров.
В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. Итоги голосования показали, что лидером стала правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Однако 35,38% голосов не позволяют сформировать однопартийное правительство. Кабмин премьер-министра Матеуша Моравецкого остаётся у власти на третий срок, но единолично правительство сформировать у него нет полномочий.
Политологи предполагают, что изменения в правительстве повлекут раскол Польши и разделения в сейме страны, так как лидирующая партия противопоставляет себя Евросоюзу, а оппозиционная фракция Дональда Туска намерена наладить отношения с Германией и встроить страну в число союзников Брюсселя.
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Артем Путинцев