Матвиенко: Госслужащим не следует использовать iPhone в служебных целях для безопасности

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях для национальной безопасности. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.
Прежде сообщалось, что сотрудникам Минпросвещения запретили пользоваться техникой Apple на работе. По мнению руководства ведомства, отказ от использования в служебной деятельности iPhone позволит обеспечить защиту данных.
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Анастасия Крестьянова