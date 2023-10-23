Матвиенко и комитет Совфеда по обороне провели выездное совещание в Минобороны

Фото: iStock/sfreestee
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и комитет Совета федерации по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Ранее Шойгу сообщил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России получил право от правительства на использование всх имеющихся резервов для ускорения производства артиллерии.
Читайте также:
Песков: Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону
На новом заводе «Алмаз-Антея» будут выпускать системы ПВО, заявил Шойгу
Шойгу провел совещание по увеличению производства артиллерии и РСЗО
Анастасия Чинкова