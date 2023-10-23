Матвиенко и комитет Совфеда по обороне провели выездное совещание в Минобороны

Мусульмане, проживающие на территории США, недовольны политикой Байдена, поддерживающего Израиль. Это приведёт к тому, что президент лишится большого количества голосов на предстоящих выборах главы государства.Экс-чиновник госдепартамента и глава правозащитной мусульманской организации Ваэль Альзаят в интервью изданию рассказал, что его организация напрямую обращалась к команде Байдена с предупреждениями о том, что популярность президента падает, а его действия в рамках палестино-израильского конфликта сыграют против него.По данным Politico, на выборах в 2020 году большая часть арабов и мусульман, проживающих в США, проголосовала за Джо Байдена. В настоящее время такой прогноз маловероятен. При этом, несмотря на небольшое количество представителей, каждый голос важен, и есть риск потерять голоса из Мичигана и Пенсильвании.Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признатьВ Израиле пришли в ужас из-заБайден заявил, что у США есть