Матвиенко назвала подрыв Каховской ГЭС ВСУ терактом

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По ее словам, подрыв плотины Каховской ГЭС заранее запланированное и продуманное военное преступление. Террористический акт, который был совершен ВСУ, привел к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе, последствия которой на себе испытает не одно поколение людей, подчеркнула Матвиенко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на эвакуировавших граждан из Новой Каховки спасателей сбросили взрывчатку. По словам главы администрации города, в результате произошедшего никто не пострадал.