Матвиенко объяснила «трухой в голове» излишнее давление на муниципальные власти

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Ставропольский губернатор на заседании Совета Федерации пожаловался на ненужные предписания и попросил не давить на муниципальные власти. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что после введения моратория на проверки бизнеса, надзорные органы с двойным упорством взялись за муниципальные власти.
Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко согласилась, что с введением моратория на проверки бизнеса проверяющие и контролирующие органы активизировали свою деятельность в отношении муниципальных властей и унитарных предприятий. Она привела в пример случай в Туве, где Росприроднадзор наложил на предприятие штраф в размере 18 миллиардов рублей. Такие действия Матвиенко объяснила «трухой в голове» у проверяющих. Спикер Совфеда добавила, что после таких штрафов предприятие останавливается, закрывается, возникает безработица.
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Александр Бойцов