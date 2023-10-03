Матвиенко объяснила «трухой в голове» излишнее давление на муниципальные власти

Ставропольский губернатор на заседании Совета Федерации пожаловался на ненужные предписания и попросил не давить на муниципальные власти. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что после введения моратория на проверки бизнеса, надзорные органы с двойным упорством взялись за муниципальные власти.