Матвиенко оценила возможность продления зерновой сделки

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По ее словам, договоренности нельзя продлевать с условиями, которые имеются сейчас. Она выразила уверенность в том, что никакого компромисса в этом вопросе быть не должно.
«Мы серьезно сейчас продолжаем работать, чтобы убедить все-таки выполнить в пoлном объеме эту сделку и предотвратить продовольственный кризис, пoмочь беднейшим странам, но видим, что ситуация просто зашла в тупик», - объяснила Матвиенко.
Она также рассказала, что сейчас следует делать все, чтобы найти иные форматы и подходы. По ее мнению, модернизировать существующие договоренности нельзя, так как «лимит терпения» российской стороны уже исчерпан.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Джигурда предсказал горькую участь Зеленского.