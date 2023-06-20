Матвиенко поблагодарила подмосковные власти за продуктивные законодательные инициативы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сегодня Московская область – лидер по многим направлениям среди субъектов Федерации благодаря вашим усилиям, Андрей Юрьевич, региональной команде, труженикам, всем жителям. Многое удалось за последние годы сделать и в развитии экономики, и в привлечении инвестиций. Главное, что мне нравится в стиле вашей работы, – то, что акценты сделаны на создании благоприятных условий для жителей. Большие работы ведутся по благоустройству, развитию социальных, медицинских учреждений», – сказала Матвиенко.
Также глава Совфеда отметила продуктивное взаимодействие с Москвой. Реализуется много совместных проектов. Жители Подмосковья часто работают в столице, а москвичи отдыхают в области.
«Нам очень важен диалог и с Госдумой, и с Советом Федерации. Важно обсуждение законопроектов, обеспечивающих современные решения при оказании услуг. Так, цифровизация процессов позволяет человеку, не выходя из дома, записать ребёнка в школу, встать на воинский учёт или зарегистрировать квартиру. Без изменения федерального законодательства это невозможно», – сказал Воробьёв.Он добавил, что очень важный законопроект, который предложило Подмосковье, – порядок голосования за управляющие компании. Это позволит жителям реально чувствовать заботу УК и не испытывать проблем. Безопасность железнодорожного сообщения тоже очень важна для Подмосковья. Поэтому региональные законодатели внесли законопроект по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте.
Московская область предложила внести изменения в статью КоАП и увеличить размер административного штрафа за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах со 100 до 2 тыс рублей. Он не менялся уже более 20 лет. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 14 сентября прошлого года.
Ещё один законопроект, подготовленный подмосковным правительством, направлен на реформу проведения общего собрания собственников многоквартирного дома при выборе управляющих компаний. Предлагается проводить голосование заочно в государственной информационной системе ЖКХ или в МФЦ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковный портал госуслуг начал принимать заявления в колледжи.