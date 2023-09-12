Матвиенко поедет на парламентский саммит G20 в октябре

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Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко поедет на парламентский G20 в октябре, об этом сообщил источник «РИА Новости».
На последнем саммите «большой двадцатки» российскую делегацию возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В результате он отметил, что саммит G20 стал переломным и показал положительные результаты. Принятая по итогам саммита декларация шла вразрез планам Запада и Украины, которая в свою очередь, была недовольна результатами саммита из-за отсутствия критики России.
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Евгения Парфентьева