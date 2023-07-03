Матвиенко: Россия не позволит наступлений на Крым и Севастополь

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым заявила, что Россия никому не позволит наступить на Крым и Севастополь, сообщает «РИА Новости».
«Никто не позволит никогда каких-то наступлений на Крым и Севастополь», - уверенно заявила Матвиенко.
Политик подчеркнула, что в крымском регионе живут мужественные и крепкие люди, которые смогут достойно пережить тяжелые времена. При этом, Матвиенко подчеркнула, что не сомневается в победе России.
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