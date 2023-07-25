Матвиенко: СФ поддержит расширение призывного возраста

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что заседание Совета Украина - НАТО может привести к опасному вовлечению НАТО в конфликт Украины с РФ. Об этом Вершинин сообщил во время саммита ООН по продовольственным системам в Риме.