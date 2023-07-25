Матвиенко: СФ поддержит расширение призывного возраста

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Спикер Совфеда РФ выразила уверенность в том, что сенаторы одобрят закон, предусматривающий повышение призывного возраста в РФ до 30 лет.
Спикер Совфеда отметила, что для общественного резонанса, в связи с принятием закона о расширении призывного возраста, нет причин. По ее словам, служба, как прежде, составит один год. Матвиенко сообщила, что сенаторы голосуют за каждый проект по своему усмотрению и исходя из интересов региона, однако добавила, что если законопроект, который предполагает призывной возраст от 18 до 30 лет, будет принят Госдумой, то его поддержит Совет Федерации.
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