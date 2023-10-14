Матвиенко усомнилась в целесообразности участия России в ПАЧЭС

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества стала политизированной структурой. Об этом Матвиенко сообщила на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках «Парламентской двадцатки».
По словам Матвиенко, если никаких изменений не произойдет, то РФ будет пересматривать вопрос целесообразности дальнейшего участия в этой организации.
Напомним, в начале мая российские сенаторы участвовали в работе 61-й Генассамблеи ПАЧЭС в Анкаре.
Ранее глава делегации Ольга Тимофеева сообщила, что украинская сторона хотела устроить провокацию, направленную против РФ, на саммите спикеров парламентов стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генеральной ассамблеи ПАЧЭС, которая проходила в Анкаре.
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Напомним, в начале мая российские сенаторы участвовали в работе 61-й Генассамблеи ПАЧЭС в Анкаре.
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Екатерина Коршунова